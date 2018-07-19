الاحمد يؤكد على أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لدعم جهود عملية السلام

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لدعم جهود عملية احلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.







جاء ذلك خلال استقباله، جيرو بونافون مدير دائرة أفريقيا والشرق الاوسط، ويرافقه القنصل الفرنسي العام بيار كوشار اليوم الخميس.







من جانبه، أكد السيد بونافون موقف فرنسا الثابت والمتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين وقضايا الحل النهائي.



وأكد بونافون على دعم فرنسا لجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعداد فرنسا لتقديم المساعدات السياسية والاقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن زيارته للمنطقة هي جزء من التحضيرات للقاء القادم الذي سيجمع بين الرئيس الفلسطيني والفرنسي قريبا.











رام الله - دنيا الوطنواستعرض الأحمد مع الوفد الفرنسي، الأوضاع الفلسطينية، حيث أطلعهم على أعمال العنف الذي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينين، من الاعتقالات والقتل المتعمد ومصادرة الأراضي وتخريب المزؤوعات وتدمير المنازل، والتي بلغت ذروتها في الخان الأحمر، ومحاولة الاحتلال اقتلاع السكان وهدم منازلهم ومنشآتهم التي تقدم لهم الخدمات، وكذلك أعمال القتل المتعمد على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في مواجهة المقاومة الشعبية السلمية.كما جرى استعراض الجهود الأخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لانهاء الانقسام، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، والتي ازدادت حدتها بعد اعلان ترامب حول القدس وموقف الادارة الأمريكية من الأونروا وقضية اللاجئين.