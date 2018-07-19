جامعة الازهر تعلق أضخم جدارية للرئيس محمود عباس والشهيد ياسر عرفات

عاشت ثورتنا الخالدة حتى تحرير الوطن"، و"

لا ولن ننسى المؤسس الشهيد ياسر عرفات مؤسس الجامعة و مفجر الثورة"، و

نبايع فخامة الرئيس أبو مازن ونقف خلفه صفاً مرصوص حتى التحرير وقيام الدولة"، و

لا يموت الأمل فعلَمَنا سيرفرف على مآذن القدس وكنائسها"

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رام الله - دنيا الوطنعلقت ادارة جامعة الأزهر بغزة أمس الأربعاء، أضخم جداية على أحد مبانيها، تجمع الرئيس محمود عباس والشهيد ياسر عرفات بالاضافة الى علم دولة فلسطين.جاء ذلك، عرفانا بفضل الرئيسين محمود عباس وياسر عرفات على الجامعة.وتقول اللوحة: "