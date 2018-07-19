القسام: الاحتلال سيدفع ثمناً من دمائه مقابل استهدافه موقعاً للمقاومة برفح
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة للمجاهدين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جريمة نكراء.
اعتبرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة للمجاهدين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جريمة نكراء.
جاء ذلك، في بيان لكتائب القسام اليوم الخميس، مؤكدة أن الاحتلال سيتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وسيدفع ثمناً من دمائه مقابلها.
التعليقات