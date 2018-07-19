جنرال إسرائيلي: حماس ستسهدف دباباتنا في قطاع غزة بـ (الكورنيت)

نقلت تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، عن ضابط في سلاح المدفعية بجيش الاحتلال قوله، إن تحذيرات وصلت بالفترة الأخيرة، تشير إلى أن حماس ستطلق صواريخ مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، على الدبابات الإسرائيلية المرابطة على الحدود مع قطاع غزة.





وأوضح الضابط، حسب التلفزيون الإسرائيلي، أن جيشه يعمل وفقاً لهذا الافتراض، وذلك في الوقت الذي كشف سلاح المدفعية ووزارة الحرب الإسرائيلية عن دبابة جديدة ستدخل إلى الخدمة بعد ثلاث سنوات.



وقال الضابط الرئيسي لسلاح المدفعية، إن هناك ارتفاعا بإقبال الرجال على الالتحاق بالسلاح.







وأضاف العميد غاي حسون "عدد الذين يطلبون الانضمام للسلاح، في صفوف الذين سيتجنّدون في الشهر القادم، سيكون ثلاثة أضعاف الذين تجنّدوا في ذات الشهر من العام الماضي".

رام الله - دنيا الوطنوبحسب المعلومات، فإن الدبابة التي أطلق عليها اسم "براك" (برق)، مزوّدة بمنظومات تكنولوجية متطورة، تمنحها قدرات للمناورة، كالتالي تمتلكها مقاتلة "إف 35"، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "أدير".وأوضح التلفزيون الإسرائيلي، أن قائد سلاح المدفعية بجيش الاحتلال قدم توصية لقائد هيئة أركان الجيش، يحثه على الاستمرار بتجنيد النساء في المهام القتالية في السلاح، حيث ستنضم عشرات الجنديات بفضل هذه التوصية إلى سلاح المدفعية، ليلتحقن بالخدمة العسكرية فيه.وأضاف: "ستتبوأ النساء اللواتي أُهلن لقيادة الدبابات مؤخرا، مناصب قيادة على المجنّدات الجدد".