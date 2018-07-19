شاهد: تعود لأكثر من 100 عام.. عائلة فلسطينية تحتفظ بأمانة لجندي عُثماني

رام الله - دنيا الوطن

تحتفظ عائلة فلسطينية من الضفة الغربية، منذ أكثر من مئة عام، بأمانة أودعها جندي تركي لديها قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914.











وقال أحد أفراد العائلة، إن هذه الأمانة عبارة عن لفافة من القماش بداخلها مبلغ من المال لعملات عثمانية قديمة.







وأضاف راغب العالول: "الأمانة لعسكري تركي تركها عند عمي قبل ذهابه للحرب العالمية الأولى، فيها فئات (5) ليرات، وليرة، ونصف ليرة".











وحسب ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية، تحتفظ عائلة "راغب حلمي العالول"، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بـ "أمانة"، تركها جندي عثماني، إبان الحرب العالمية الأولى، التي شهدت انتهاء الحكم التركي لفلسطين.