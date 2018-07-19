شؤون فلسطينية

ببنودها الأربعة.. طالع الورقة المصرية لتطبيق المصالحة الفلسطينية

ببنودها الأربعة.. طالع الورقة المصرية لتطبيق المصالحة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة (الأناضول) التركية، الخميس، ما قالت إنه بنود الورقة المصرية الجديدة لتحريك عجلة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وجاءت الورقة المصرية بعد لقاءات مكثفة عقدها جهاز المخابرات العامة المصري مع حركتي فتح وحماس في القاهرة، والبنود كالتالي:

أولاً: المرحلة الأولى (لمدة أسبوع - يتم تنفيذها بالتوازي):

  • إنهاء الإجراءات المتّخذة في غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
  • عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة (الإدارية- القانونية) التي اتخذت قرارها بالتوافق.
  • بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.

ثانياً: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):

  • تسليم اللجنة (الإدارية-القانونية) نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
  • تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
  • رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

ثالثاً: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):

  • تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
  • تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

رابعاً: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):

عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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