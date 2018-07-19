محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، بمكتبه في رام الله، بنائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك.ورحب المحافظ بجيمي ماكغولدريك، وتقدم له بالتهنئة على الثقة التي أولاها إياه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بتعيينه نائباً لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقاً للشؤون الإنسانية في فلسطين، مشيداً بخبرته الطويلة في مجالات الشؤون الإنسانية والسياسية، والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.وأطلع الشوا ماكغولدريك على جهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي الفلسطيني والمحافظة على متانته وتحقيق استقراره المالي، وتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتحقيق عملية الشمول المالي بما يمكن كافة فئات المجتمع من الوصول للخدمات المالية، وتطوير التشريعات والنظم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لحماية المجتمع الفلسطيني من هذه الجريمة، وذلك من خلال تطبيق المعايير المصرفية العالمية ومواكبة آخر التطورات المصرفية.وأشاد الشوا بجهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والتطويرية للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأثر ذلك في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.من جانبه أعرب ماكغولدريك عن تقديره للدور الهام لسلطة النقد والجهود التي تقوم بها في سبيل تطوير وتنمية القطاع المصرفي والاقتصادي الفلسطيني بما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ومعيشتهم، مؤكداً على استمرار الأمم المتحدة في تقديم دعمها للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.