شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، بمكتبه في رام الله، بنائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك.

ورحب المحافظ بجيمي ماكغولدريك، وتقدم له بالتهنئة على الثقة التي أولاها إياه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بتعيينه نائباً لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقاً للشؤون الإنسانية في فلسطين، مشيداً بخبرته الطويلة في مجالات الشؤون الإنسانية والسياسية، والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

وأطلع الشوا ماكغولدريك على جهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي الفلسطيني والمحافظة على متانته وتحقيق استقراره المالي، وتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتحقيق عملية الشمول المالي بما يمكن كافة فئات المجتمع من الوصول للخدمات المالية، وتطوير التشريعات والنظم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لحماية المجتمع الفلسطيني من هذه الجريمة، وذلك من خلال تطبيق المعايير المصرفية العالمية ومواكبة آخر التطورات المصرفية.

وأشاد الشوا بجهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والتطويرية للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأثر ذلك في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جانبه أعرب ماكغولدريك عن تقديره للدور الهام لسلطة النقد والجهود التي تقوم بها في سبيل تطوير وتنمية القطاع المصرفي والاقتصادي الفلسطيني بما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ومعيشتهم، مؤكداً على استمرار الأمم المتحدة في تقديم دعمها للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

أخبار ذات صلة

شاهد: تعود لأكثر من 100 عام.. عائلة فلسطينية تحتفظ بأمانة لجندي عُثماني

شاهد: تعود لأكثر من 100 عام.. عائلة فلسطينية تحتفظ بأمانة لجندي عُثماني

ببنودها الأربعة.. طالع الورقة المصرية لتطبيق المصالحة الفلسطينية

ببنودها الأربعة.. طالع الورقة المصرية لتطبيق المصالحة الفلسطينية

الوزير صيدم يكرم أوائل &#34;الإنجاز&#34; في تربية نابلس

الوزير صيدم يكرم أوائل "الإنجاز" في تربية نابلس

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركة &#34;بالكو&#34; وشركة &#34;فوربور إنترناشونال&#34;

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركة "بالكو" وشركة "فوربور إنترناشونال"

رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم السنوي مع الشركاء المانحين

رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم السنوي مع الشركاء المانحين

المجلس الوطني يطالب الاتحادات البرلمانية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي

المجلس الوطني يطالب الاتحادات البرلمانية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي

&#34;مكافحة الفساد&#34; و&#34;الإدارة العامة للمعابر&#34; توقعان مذكرة تعاون

"مكافحة الفساد" و"الإدارة العامة للمعابر" توقعان مذكرة تعاون

الوزير الشاعر لأهالي الخان الأحمر: أنتم ملح الأرض ونضع إمكاناتنا رهن تصرفكم

الوزير الشاعر لأهالي الخان الأحمر: أنتم ملح الأرض ونضع إمكاناتنا رهن تصرفكم

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

الوزير صيدم يكرم أوائل &#34;الإنجاز&#34; في تربية نابلس

الوزير صيدم يكرم أوائل "الإنجاز" في تربية نابلس

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركة &#34;بالكو&#34; وشركة &#34;فوربور إنترناشونال&#34;

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركة "بالكو" وشركة "فوربور إنترناشونال"

رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم السنوي مع الشركاء المانحين

رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم السنوي مع الشركاء المانحين

المجلس الوطني يطالب الاتحادات البرلمانية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي

المجلس الوطني يطالب الاتحادات البرلمانية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي

&#34;مكافحة الفساد&#34; و&#34;الإدارة العامة للمعابر&#34; توقعان مذكرة تعاون

"مكافحة الفساد" و"الإدارة العامة للمعابر" توقعان مذكرة تعاون

الوزير الشاعر لأهالي الخان الأحمر: أنتم ملح الأرض ونضع إمكاناتنا رهن تصرفكم

الوزير الشاعر لأهالي الخان الأحمر: أنتم ملح الأرض ونضع إمكاناتنا رهن تصرفكم

محافظ رام الله والبيرة تزور الوطنية موبايل وتلتقي رئيسها التنفيذي

محافظ رام الله والبيرة تزور الوطنية موبايل وتلتقي رئيسها التنفيذي

منوعات

إدوارد معلقاً على بيان وليد فواز بعد طلاقه: عيب دي كانت مراتك

إدوارد معلقاً على بيان وليد فواز بعد طلاقه: عيب دي كانت مراتك

خلافات شهيرة بين عادل إمام ومرتضى منصور بسبب (الأفوكادو)

خلافات شهيرة بين عادل إمام ومرتضى منصور بسبب (الأفوكادو)

فنانة شهيرة تفضح زياد الرحباني بعد أن كانت حبيبته وسكنت معه لـ 15 عام

فنانة شهيرة تفضح زياد الرحباني بعد أن كانت حبيبته وسكنت معه لـ 15 عام

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ&#34;كوب شاي&#34;

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ"كوب شاي"

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

عربي

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

شاهد: مدرعة عسكرية تحاول دهس متظاهرين في العراق

شاهد: مدرعة عسكرية تحاول دهس متظاهرين في العراق

السيسي يتعهد بكشف قتلة الإيطالي ريجيني

السيسي يتعهد بكشف قتلة الإيطالي ريجيني