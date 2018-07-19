الوزير الشاعر لأهالي الخان الأحمر: أنتم ملح الأرض ونضع إمكاناتنا رهن تصرفكم

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير التنمية الاجتماعية صباح اليوم بصمود أهالي الخان الأحمر قائلا: نحن اليوم في الخان الأحمر إجلالا وإكبارا لملحمة الصمود التي سطرها أهلنا هنا. نحن هنا لنقدم كل الدعم لأهلنا في الخان الأحمر والتجمعات البدوية الفلسطينية التي تمثل خط الدفاع الأول عن القدس الشريف. صمودكم محل تقدير وإعجاب وفخر لكل فلسطيني وعربي ولدى كل أحرار العالم، والدفاع عن الخان الأحمر دفاع عن القيم والأخلاق السامية ومبادئ العدالة والحق ودفاع عن مشروعنا الوطني وحلمنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو دفاع عن القدس بمقدساتها ومدينتها وقراها ومخيماتها وباديتها التي تقاوم لتبقى القدس فلسطينية".جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية الإجتماعية/ د. إبراهيم الشاعر صباح اليوم الى الخان الأحمر على رأس وفد ضم جميع مراكز المسؤولية في وزارة التنمية الإجتماعية.وأكد الوزير الشاعر أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات سيادة الأخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء بضرورة التواجد في الخان الأحمر وتقديم كل سبل الدعم في وجه سياسات الاحتلال الهادفة إلى اجتثاث التواجد الفلسطيني من المناطق المحيطة بالقدس تمهيدا لمصادرتها وتهويدها وتسريع وتيرة الاستيطان فيها، لعزل القدس.وأضاف:"نحن هنا موحدون تحت عنوان الأرض باعتبارها رمزا لكرامتنا الوطنية، فالأرض هي تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا لنا ولأجيالنا القادمة". وأكد الشاعر أن ما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية من مساعدات نقدية وغيرها لأهلنا في الخان الأحمر هي جزء من واجبنا الوطني. واضاف:" جميع إمكانياتنا تحت تصرفكم".وبين الشاعر أن الاحتلال من خلال قانون القومية كشف عن وجهه البشع والعنصري، وأكد أنه بعد إقرار هذا القانون العنصري لم يعد هناك مبرر لأي كان أن يدافع عن هذا الاحتلال وعنصريته.وأضاف الشاعر أن الوزارة تضع كل إمكانياتها المتاحة لدعم صمود الأهل في الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية، حيث عاشت هذه التجمعات فترات طويلة من الاقتلاع والاجتثاث والتهجير والتهميش على يد قوات الاحتلال، فالاحتلال يمنع عن هذه التجمعات كل الخدمات الأساسية، ولكننا عملنا وسنعمل من اجل مزيد من تعزيز الصمود والثبات على هذه الأرض.وفي نهاية كلمته وجه الوزير كلمة شكر وتحية لكل المتضامنين، وتوجه بتحية خاصة للأسيرة المحررة سارة ابو دهوك، التي أثبتت شجاعة وجرأة وقوة في التمسك بأرضها وبيتها أمام قطعان جيش الاحتلال الغاشم. واضاف: " سارة نموذج مشرف للمرأة الفلسطينية الصامدة والمكافحة".بدوره أكد رئيس مجلس تجمع الخان الأحمر/عيد خميس بان أهالي الخان الأحمر يستمدون صمودهم من صمود شعبنا الفلسطيني ووقفتهم الشجاعة إلى جانبنا، وقال إننا لم نترك أبدا وحدنا في المعركة، بل شعبنا كان معنا وقيادتنا وعلى رأسها الرئيس ابو مازن إلى جانبنا وشكلوا حالة تلاحم وإسناد لنا في هذه المعركة الكبرى للحفاظ على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيط القدس. واضاف:"سنفشل كل مخططات التهجير والاقتلاع". وتوجه السيد خميس بالشكر الى وزير التنمية الاجتماعية والوزارة على دعمهم وعلى المساعدات النقدية التي قدموها لأهالي الخان الأحمر.وبدوره قال حمدي الرجبي الوكيل المساعد في وزارة شؤون القدس، أن أهلنا في الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية يحطمون بصبرهم وثباتهم كل المؤامرات والمخططات الهادفة لعزل القدس.وفي اختتام زيارته الى الخان الأحمر، تفقد الوزير الشاعر مدرسة الخان الأحمر واشاد بجهود وزارة التربية والتعليم العالي وبجهود مديرة المدرسة والمعلمات. وأعرب الوزير عن استعداد وزارة التنمية الاجتماعية تقديم كل الدعم للمدرسة.