شؤون فلسطينية

محافظ رام الله والبيرة تزور الوطنية موبايل وتلتقي رئيسها التنفيذي

محافظ رام الله والبيرة تزور الوطنية موبايل وتلتقي رئيسها التنفيذي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
زارت محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، اليوم الخميس، شركة (الوطنية موبايل)، حيث كان في استقبالها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور ضرغام مرعي في مقر الشركة بمدينة البيرة، وتباحث الطرفان بالعديد من القضايا المشتركة، والتي تعنى بأمور مجتمعنا الفلسطيني، والشراكة المنشودة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والعامة.

وأشادت الدكتورة غنام بالأداء والتطور الكبير الذي تشهده شركة الوطنية موبايل وتحديدًا بعد إطلاق الشركة لخدمات الجيل الثالث بتقنيات محدثة ومتطورة، وبعد إطلاق خدماتها التجارية في قطاع غزة أيضًا، الأمر الذي ساهم بزيادة التنافسية وتحريك عجلة الإقتصاد في القطاع الحبيب.

وطالبت د. غنام جميع شركات القطاع الخاص الفلسطيني بأن تقف عند دورها الوطني والمجتمعي، وتراعي احتياجات ابناء شعبنا، وتقدم كل ما تستطيع تقديمه للمساهمة ببناء دولتنا المستقلة على أسس مهنية ووطنية.

وقالت: "إن الوطنية موبايل من الشركات الفلسطينية الأصيلة في القطاع الخاص والتي نفخر بها وبالعاملين فيها من أبنائنا، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح".

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل د. ضرغام مرعي، عن تقديره الكبير للدور الريادي الذي تبذله جميع دوائر المحافظة بقيادة د. ليلى غنام في كافة الميادين، الامر الذي ساهم بإزدهار المحافظة وجعلها متميزة دومًا.

وأضاف د.مرعي، "اننا نقدر ونثمن الجهد والعطاء الذي تقدمه عطوفة الدكتورة ليلى غنام، حيث أنها تتواجد في الميدان بكافة الاوقات والمناسبات والظروف لتعزيز مفهوم العمل على الأرض لا الشعارات، وإننا في الوطنية موبايل نعتز بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بمحافظة رام الله والبيرة، ونسعى من خلالها أن نبقى أقرب لنبض الشارع الفلسطيني وأقرب لاحتياجات المجتمع".

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