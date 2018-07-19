رداً على القصف الإسرائيلي.. المقاومة تقصف مواقع إسرائيلية بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، عدداً من القذائف الصاروخية تجاه مناطق غلاف غزة، وذلك رداً على قصف إسرائيلي للقطاع.







وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجراح متوسطة، فيما دوت صافرات الإنذار في كافة مناطق غلاف غزة.





وقال موقع (0404) الإسرائيلي، إن قذيفتي هاون أطلقتا من جنوب قطاع غزة باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه لا توجد إصابات.





بدوره قال موقع (حدشوت 24)، إن قوة للجيش الإسرائيلي تعرض لإطلاق النار من قطاع غزة بالقرب من كرم أبو سالم دون وقوع إصابات.





وأوضح الموقع، أن صاروخ إطلق من رفح سقط بالقرب من موقع كرم أبو سالم دون وقوع إصابات، فيما أعلنت القناة الإسرائيلية (12) أن ثلاثة قذائف هاون على الأقل أطلقت من غزة وسقطت في مناطق مفتوحة في أشكول.





وأوضح الموقع، أن قذيفة هاون أطلقت من غزة وسقطت بالقرب من حظيرة في أشكول ولا توجد إصابات.





من ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أطلق فلسطينيون قذيفتي هاون على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بنشاط في منطقة السياج الأمني في جنوب قطاع غزة".



