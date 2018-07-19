قيادي فلسطيني: مشاورات فصائلية لعقد المجلس المركزي مطلع الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إنه لا يوجد تاريخ محدد لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، لافتاً إلى أن مشاورات تجري مع فصائل العمل الوطني من أجل تحقيق أهداف الجلسة المقبلة.





وأضاف أبو يوسف، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر الخميس، إنه من المتوقع أن يتم عقد الجلسة الشهر المقبل.









ودعا أبو يوسف، المجتمع الدولي إلى وقفة جدية ضد هذه السياسة العدوانية، معتبراً أن توقيت إقرار القانون يأتي لفرض واقع على الأرض والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية واستغلال الدعم الأمريكي اللامحدود لهذا العدوان السافر.



واعتبر، أن قانون القومية الذي أقره الكنيست قانوناً اجرامياً لأبرتاهايد ومحاولة تكريس كل أنواع وأشكال التفرقة مع أبناء شعبنا وهو يضرب كل قرارات الشرعية الدولية ويشكل أساس للتطهير العرقي واعتداء على حقوق المواطنين العرب في اسرائيل.