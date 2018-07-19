وزارة التربية تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر، للعام الدراسي 2018-2019 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح في أندونيسيا، وذلك بمجال البكالوريوس والماجستير.ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح؛ لزيارة موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون برام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.