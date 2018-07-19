أبو شهلا: الجامعات بالضفة وغزة تُخرج غير المؤهلين لسوق العمل

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير العمل الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، إن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تقوم سنوياً بتخريج أعداد ضخمة من الخريجين غير المؤهلين لسوق العمل وغالبيتهم يحملون شهادات بتخصصات غير مطلوبة بالسوق بينما يوجد حوالي 70 تخصصاً غير موجود في فلسطين والسوق بحاجه لها.







وأضاف أبو شهلا: "يوجد لدى الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية قروض من أكثر من جهة مثل الايطاليين وبنك فلسطين وغيرهم، نود منحها للشباب لمساعدتهم في انشاء مشاريعهم وخلق فرص عمل لهم لتخفيف حدة البطالة، وخصوصاً أن نسبة البطالة في فئة الشباب هي الأعلى".



جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المصغرة للفريق الوطني للتفكير الاستراتيجي حول التشغيل ، حيث ناقش المشاركون عدداً من القضايا والمحاور ذات العلاقة تمثلت بتشغيل الشباب، ودعم القطاع الخاص، وذلك بمشاركة وزير العمل مأمون أبو شهلا.وتناول الاجتماع الذي افتتحه رامي مهداوي مدير عام التشغيل عدداً من القضايا كنسبة البطالة المرتفعة، والعمل على الحد منها، وضرورة رسم خارطة طريق مميزة للتنسيق ما بين وزارات الاختصاص في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي، ودعم التعاونيات لتحقيق اقتصاديات الحجم، والعمل على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال مبادرات خاصة، ودعم المنشآت التي تدعم النشاطات الاقتصادية الجماعية، وتطوير وتبني قانون تنظيم التعليم المهني، وتطوير نظام معلومات سوق العمل وضمان تشغيله والاستفادة منه.