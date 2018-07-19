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شؤون فلسطينية

بسبب ألبومه الأخير.. إسرائيل تمنع عمر العبداللات من دخول فلسطين

بسبب ألبومه الأخير.. إسرائيل تمنع عمر العبداللات من دخول فلسطين
عمر عبداللات
رام الله - دنيا الوطن
لم يمضي يوم واحد على إطلاق ألبوم "فلسطين من النهر إلى البحر" للمغني الأردني عمر العبداللات وما أحدثه من انتشار كبير في كافة المحافظات الفلسطينية، والعالم العربي، حتى قررت إسرائيل منع المغني من دخول فلسطين.

وجاء قرار المنع متزامناً مع اقرار قانون القومية وهو من القوانين العنصرية ويؤسس للفصل العنصري في دولة الاحتلال الإسرائيلي من إعلان يهودية الدولة.

يشار أن صوت العروبة كان مقرراً له أن يقيم مؤتمرا صحفي في فلسطين بالشراكة مع شركة جوال للاتصالات الفلسطينية إلا أن قرار منع العبداللات حال دون حدوث ذلك، علما بأن الشركة قامت بحملة إعلامية وإعلانية ضخمة في كافة المدن الفلسطينية تمهيداً للمؤتمر.

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