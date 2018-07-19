هذا ما أبلغه إسماعيل هنية للواء عباس كامل بشأن الورقة المصرية للمصالحة

رام الله - دنيا الوطن

قال الموقع الرسمي لحركة (حماس)، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وهنأه بالثقة التي أولاه إياها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.







وحسب الموقع، فقد تناول معه خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.





وأكد رئيس الحركة للوزير كامل، موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين.





وعبر هنية، عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة صالح العاروري، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات، وفق الموقع.

