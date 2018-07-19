شهيد وثلاث إصابات باستهداف إسرائيلي لمطلقي البالونات الحارقة شرق رفح

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية، شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الشهيد هو عبد الكريم رضوان (22 عاماً)، فيما وصل ثلاثة مواطنين إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج، لافتةً إلى أن أحد هؤلاء حالته خطيرة ويجري انعاشه.









وأضاف جيش الاحتلال: "سنواصل العمل بشكل مكثف ضد النشاطات المسلحة التي تقودها منظمة حماس ويعتبر أي نشاط من هذا النوع خطيراً".





بدوره قال موقع (0404) الإسرائيلي، إن قذيفتي هاون أطلقتا من جنوب قطاع غزة باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، نافياً أن يكون هناك إصابات.

ومن ناحيته، قال موقع (حدشوت) الإسرائيلي: إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار قرب كرم أبو سالم دون إصابات.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائراته نفذت هجومًا على خلية أطلقت بالونات حارقة بالقرب من موقع لحماس في جنوب قطاع غزة.