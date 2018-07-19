كاتب سعودي مهاجماً حماس: إسرائيل لا تقتُل الأبرياء ولا تُدنس المقدسات

رام الله - دنيا الوطن

شن الكاتب والصحفي السعودي في صحيفة (إيلاف)، مهدي مجيد عبد الله، هجوماً لاذعاً على حركة حماس وقطاع غزة، قائلاً: إن حماس الأخبار التي تتحدث عن قتل إسرائيل للأبرياء وتفجير المقدسات والأماكن الحومية كاذبة.







وقال عبد الله، إن "حماس تهدف من هذه الأخبار لضرب عصفورين بحجر واحد أولاً تتستر على عجزها القيام بواجباته تجاه سكان غزة وتعتبر أن اسرائيل هي من تعرقل، وثانياً كسب تعاطف شعبي عربي اسلامي بالاضافة إلى ملايين الدولارات من إيران باسم مقاومة زائفة لاسرائيل، وفق قوله.





وأضاف عبد الله: "عند حديثي مع صديقي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة اوجع قلبي سرده لمعاناته هو وأصحابه من مغامرات حركة حماس التي تحكم هذا القطاع بالنار والحديد وتقوم بتعذيب سكانه الذين ينتفضون احتجاجاً على حقوقهم الإنسانية".





وتابع: "قالها صديقي بحرقة قلب وعين دامعة ما ذنبي أن يضيع مستقبلي بسبب معارك وحروب تفتعلها حماس مع اسرائيل لمصلحة إيران أو لأسباب تتعلق باخفاقاتها في إدارة شؤون قطاع غزة، عجز فكري عن اجابة تناسب حجم المه وهربت كل كلمة تبرد قلبه الحزين".

وأكمل: "تدعو حماس الشباب الفلسطيني للذهاب إلى السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل وتستخدمهم كدروع بشرية لحماية عناصرها الذين يتواجدون بين الناس الذين تم إجبارهم أو تحريضهم على المشاركة في هذه الفعاليات التي لا يمكن تسميتها بأي شكل من الأشكال كسلمية.





واستطرد: "عرضت أمامي صورًا من هذه الأعمال العنيفة على السياج للقنابل اليدوية والعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة وحتى الأسلحة الرشاشة التي تم استخدامها في إطار هذه الأعمال، فها هي حماس تطور أداة جديدة".







وحول الطائرات الورقية، قال عبد الله: "الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تحولت في قطاع غزة إلى أدوات لحرث الأراضي الزراعية والمزارع والحدائق بالجانب الاسرائيلي مما يتسبب بأضرار مادية كبيرة يلحقونها بالناس".

واستكمل: "تدرك حماس أنها في حرب غير متكافئة مع اسرائيل ومع هذا تصر أن تطلق صواريخها التي تتلقاها من إيران باتجاه اسرائيل وهذه الصواريخ تلقى حتفها امام القبة الحديدية الإسرائيلية".







وأضاف: "هناك إثباتات من صور ومعلومات عن استخدام حماس للمساجد والروضات والمستشفيات والبنايات السكنية كمنصات لصواريخها والمخاطرة بحياة سكان غزة".





