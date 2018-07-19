الأعرج يَطّلع على احتياجات الهيئات المحلية في ريف محافظة بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على احتياجات الهيئات المحلية في الريف الغربي والشرقي لمحافظة بيت لحم، من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجالس البلدية والقروية، ومتابعاتها مع المحافظة والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاص، واحتياجات المواطنين.جاء ذلك، خلال لقائه برؤساء الهيئات المحلية في كلا الريفين اليوم، الخميس، بحضور عدد من المدراء العامين في الوزارة.واستعرض رؤساء البلديات والمجالس القروية كل على حدة احتياجات بلداتهم من المشاريع التنموية والتطويرية، ومنها مشاريع البنى التحتية، وتأهيل وتعبيد الطرق الداخلية والرئيسة والرابطة، بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بالمياه، والكهرباء، والنفايات، والصرف الصحي، والمخططات الهيكلية، وغيرها من الاحتياجات والقضايا المتعلقة بالمتابعات مع المواطنين.بدوره، أكد الأعرج أهمية التخطيط المشترك والعمل على إقامة مشاريع تطويرية مشتركة بين القرى والبلدات المتجاورة من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة لصالح أكبر عدد من المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار الأعرج إلى ضرورة العمل على الاهتمام بتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية وخاصة في المجال السياحي إلى جانب الاهتمام بالمجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.وأضاف الأعرج: "الوزارة رصدت خلال هذا العام ومن موازنتها التطويرية رزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها في العديد من الهيئات المحلية، وذلك من أجل تعزيز صمود المواطنين، وتثبيتهم في أراضيهم".وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة في الوزارة بالعمل على متابعة كافة الاحتياجات والقضايا التي جرى طرحها خلال اللقاء، وتلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة.