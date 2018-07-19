جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

رام الله - دنيا الوطنكشف أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الأفريقية "عباس شراقي"، أن التغيرات المناخية في الشرق الأوسط وأفريقيا أثرت بشكل كبير على مياه نهر النيل.وأوضح شراقي وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم، أن مشكلة نقص المياه في مصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهذا يساعد على تغير مسار الأمطار؛ ما جعل بعض خبراء الجيولوجيا يؤكدون أن هذا سوف يؤثر على منسوب المياه مستقبلًا.وأكد شراقي أن التخوف في هذا الأمر هو التأثير السلبي الذي سوف يعود على نهر النيل من هذه التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى تبخر المياه وقلة منسوبها.وأبان أن العديد من المحاصيل الزراعية في مصر لا تتحمل درجات الحرارة الكبيرة، مثل القمح والأرز؛ ما جعل المتخصصين في وزارة الزراعة يعكفون على إيجاد أنواع من المحاصيل تتحمل الحرارة ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه.وبين أن سوء استخدام المياه سوف يؤثر بشكل كبير على الخزان الجوفي في مصر، الذي يعتبر الخزان الاستراتيجي للعديد من المناطق في الزراعة والصناعة، منوهًا إلى أن المخزون الأكبر للمياه موجود في الصحراء الغربية، والحالة الوحيدة التي تسبب الجفاف ونقص المياه الجوفية هي سوء الاستخدام.