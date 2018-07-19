البرلمان البرتغالي يُقر مشروعاً يدين القرار الإسرائيلي بطرد فلسطينيي (الخان الأحمر)

أقر البرلمان البرتغالي، مشروعاً يدين القرار الإسرائيلي بطرد المجتمع الفلسطيني البدوي في (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة.





وقدم مشروع القرار الحزب الشيوعي، وتم التصويت لصالحه من قبل أحزاب اليسار البرتغالي، بالإضافة إلى حزب الأشخاص– الحيوانات– الطبيعة.





وقد صوت ضد هذا المشروع: حزب الشعب المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأربعة نواب من الحزب الاشتراكي، وامتنع عن التصويت ثلاثة نواب من نفس الحزب، وثلاثة آخرون من حزب الشعب المسيحي.





وينص هذا القرار على حث الحكومة البرتغالية في إطار "احترام دستور الجمهورية البرتغالية، على إدانة قرار دولة إسرائيل والذي يعتبر إهانة للقانون الدولي".





وبالإضافة إلى إدانة "إعلان دولة إسرائيل عن قرارها بطرد السكان البدو الفلسطينيين من الخان الأحمر، وهدم بيوتهم وترحيلهم"، يعبر هذا القرار عن تضامن البرلمان البرتغالي مع الشعب الفلسطيني، ويؤكد "حق الشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولته في حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمته، فضلاً عن ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطن