وزارة الإعلام تخرج دورة "تعظيم ربحية الإذاعة"

رام الله - دنيا الوطنخرجت وزارة الإعلام مساء أمس الأربعاء دورة تدريبية بعنوان "تعظيم ربحية الإذاعة" بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في فندق السيزر برام الله.وأكد القائم بأعمال وزارة الإعلام د.فايز أبو عيطة على أهمية التعاون مع الهيئة لتمكين المحطات الإذاعية وتدريب العاملين فيها، والارتقاء بالأداء المهني.وشكر الهيئة على دعمها وتطويرها للإعلاميين الفلسطينيين آملاً باعتماد برامج جديدة في المستقبل للاستفادة من الخبرات في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال.وبدورها أثنت مديرة التعاون الدولي "جاكي تشامبرز" على دور الوزارة في التنسيق للتدريب، كما شكرت المشاركين على الحضور والمشاركة الفاعلة، وأكدت على التزامها بالتعاون الدائم مع الإعلام الفلسطيني من خلال الفعاليات المقامة منقبل الهيئة.وفي ذات السياق قالت المشاركة تالا حسن من إذاعة إيكو أن التدريب أضاف الكثير للمتدربين خصوصا في كيفية دمج "السوشال ميديا" في التسويق للإذاعات، وتحديد الرسالة المناسبة للجمهور المستهدف، كما ركز على ضرورة تحسين طرق العمل كفريق داخل الإذاعات.وتركزت مخرجات التدريب في تطوير العلامة التجارية للإذاعات، وكيفية استهداف الجمهور المقصود، إضافة إلى التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه عمل الإذاعات، والتعرف على مفاتيح إشراك الجمهور من خلال طرح المضمون المناسب في البرامج الإذاعية.