فصيل فلسطيني: وقف الطائرات الورقية قد يمنع أو يؤجل الحرب على غزة



وشدد الخطيب على أن ظاهرة الطائرات الورقية، قد استنفذت أهدافها، عبر خلق إرباك لمستوطني ما يسمى بغلاف غزة، وسجلت إبداعاً شعبياً كفاحياً، يضاف إلى إبداعات شعبنا، كشكل من أشكال النضال الفلسطيني، لكنها أداة فعل ليست مقدسة، ويجب أن تقاس استمراريتها بمفهوم الربح والخسارة ومردودها على شعبنا الذي بات يتعرض لتهديد جدي وحقيقي من قبل أقطاب الحكومة الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لذا يجب علينا كفلسطينيين تفويت الفرصة على غلاة التطرف، الذين يجهزون لشن حرب على غزة، ستكون الأكثر دموية ودماراً من كل الحروب السابقة.



وأكد الخطيب على أن القيادة الحكيمة، هي من تغلب المصالح العليا لشعبها على حساب مصالحها الحزبية في كل الظروف، ومصلحة شعبنا اليوم، هي في منع حرب جديدة على غزة أو على الأقل تأجيلها، وعدم إعطاء أي مبرر لدولة الاحتلال، رغم أنها تجد دوماً مبرراتها لشن حروبها.

رام الله - دنيا الوطنطالب خالد الخطيب، نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فـدا) بضرورة وقف ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات (الحارقة) من قبل حركة حماس، كونها الحاكم الفعلي لقطاع غزة، خاصة في ظل حمى التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة والمتسارعة؛ لشن حرب على غزة.