الاحتلال يجرف خطوط مياه في فروش بيت دجن شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، خطوط مياه في بلدة فروش بيت دجن، شرق نابلس.
وقال نائب رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم الحج محمد: "إن جرافات الاحتلال، ترافقها مركبات عسكرية إسرائيلية، جرفت خطوط مياه، تغذي مناطق زراعية، ومساكن المواطنين في المنطقة؛ بحجة أنها غير شرعية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن الأهالي يعانون من شح المياه، خاصة بعد جفاف عين شبلي والآبار المحيطة بتلك المنطقة، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاحتلال بحفر آبار جديدة".
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، خطوط مياه في بلدة فروش بيت دجن، شرق نابلس.
وقال نائب رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم الحج محمد: "إن جرافات الاحتلال، ترافقها مركبات عسكرية إسرائيلية، جرفت خطوط مياه، تغذي مناطق زراعية، ومساكن المواطنين في المنطقة؛ بحجة أنها غير شرعية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن الأهالي يعانون من شح المياه، خاصة بعد جفاف عين شبلي والآبار المحيطة بتلك المنطقة، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاحتلال بحفر آبار جديدة".
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