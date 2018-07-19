الاحتلال يجرف خطوط مياه في فروش بيت دجن شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، خطوط مياه في بلدة فروش بيت دجن، شرق نابلس.وقال نائب رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم الحج محمد: "إن جرافات الاحتلال، ترافقها مركبات عسكرية إسرائيلية، جرفت خطوط مياه، تغذي مناطق زراعية، ومساكن المواطنين في المنطقة؛ بحجة أنها غير شرعية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن الأهالي يعانون من شح المياه، خاصة بعد جفاف عين شبلي والآبار المحيطة بتلك المنطقة، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاحتلال بحفر آبار جديدة".