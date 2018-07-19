الاحتلال يهدم أربعة منازل في بيت حنينا بالقدس

رام الله - دنيا الوطنهدمت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، أربعة منازل في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، وألزمت أصحابها بدفع تكاليف الهدم.وقال شهود عيان: إن شرطة الاحتلال اقتحمت بلدة بيت حنينا، وفرضت طوقاً على القرية، قبل أن تشرع بهدم أربعة منازل، تعود لعائلتي شوامرة وأبو أرميلة، بذريعة أنها مقامة على أرض تعود للمستوطنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر، أن سلطات الاحتلال، صعدت منذ بداية الأسبوع الجاري، عمليات هدم وإخلاء المنازل في القدس، وهدمت الثلاثاء المنصرم منزلاً في حي شعفاط، فيما أجبرت بلدية الاحتلال في الأسبوع ذاته، مقدسياً على إخلاء منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، استعداداً لهدمه ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص.