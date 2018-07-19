التفكجي: إسرائيل تنقل ملكية بعض الأراضي من خاصة إلى أملاك عامة

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق، خليل التفكجي، من خطورة قيام سلطات الاحتلال بعمليات تسوية لعدد من الأحواض من أراضي القدس، بنقل ملكياتها من أراضٍ خاصة، إلى أملاك عامة لصالح بناء المستوطنات، بهدف استكمال أسرلة وتهويد المدينة عبر قلع المقدسيين وتهجيرهم.وأشار التفكجي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم، الخميس، إلى أن تنفيذ تسوية الأراضي، هو الأخطر بعد عام سبعة وستين، حيث سيؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني عبر تعيين إسرائيل مخاتير، سيقومون بتنفيذ عمليات نقل ملكيات الأراضي من أصحابها إلى أملاك عامة أو الاستيلاء على الأراضي التي لا يتواجد أصحابها ضمن ما يُسمى حارس أملاك الغائبين.وأوضح التفكجي، أن ثلاثة عشر بالمئة من مساحة أراضي القدس فقط، هي ما تبقى لأهلها، ويسعى الاحتلال لسرقة هذه النسبة الضئيلة عبر هذا المخطط، موضحاً أن الأراضي المستهدفة تقع في صور باهر وجنوب المنطقة الصناعية (عطروت)، وبيت حنينا، وأحواض في حي الشيخ جراح، وأخرى في حزما.