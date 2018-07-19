دولي

صحيفة إسرائيلية: إسرائيل مستعدة لضرب إيران

صحيفة إسرائيلية: إسرائيل مستعدة لضرب إيران
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هايوم): "إن الجيش الإسرائيلي، بات مستعداً لمهاجمة إيران، أكثر من أي وقت مضى، ومقارنة بعام 2012، فهو الأفضل".

وذكرت الصحيفة، أمس الأربعاء، أن إسرائيل تغيرت كثيراً في السنوات القليلة الماضية، بشكل إيجابي، وباتت أكثر استعداداً لمهاجمة أهداف إيرانية، عبر مساعدات خارجية.

وأفادت الصحيفة، بأن مهاجمة إسرائيل للمفاعلات النووية الإيرانية ما يزال احتمالاً بعيداً، كون أغلب الدول الأوروبية تحاول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، لكن إسرائيل، حالياً، أكثر قوة من أي وقت مضى، وبإمكانها استهداف إيران، في الوقت الراهن، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

واعترفت الصحيفة، بأنه من الصعوبة بمكان استهداف كل المفاعلات النووية الإيرانية، لانتشارها في عشرات الأماكن الموزعة في أرجاء إيران، وفي مساحات واسعة من الأراضي الإيرانية، مقارنة باستهداف المفاعل النووي العراقي ونظيره السوري؛ نتيجة لاتساع رقعة الأراضي الإيرانية أيضاً، وهو عائق كبير أمام الطائرات الإسرائيلية.

ورأت، أن الدفاعات الجوية الإيرانية قوية جداً، ويمكنها التصدي بقوة للطائرات الإسرائيلية، كما أنه على تلك الطائرات الطيران لآلاف الكيلومترات لاجتياز الحدود الإيرانية، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة لتل أبيب.

وأشارت إلى أن عام 2012، كان لإسرائيل قدرة دفاعية قوية، مثل القبة الحديدية، ومقلاع داود، كما أنها تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع دول الخليج العربي، وبحوزتها طائرات مقاتلة، مثل "إف 35"، مقارنة بحصول إيران على المنظومة الدفاعية الروسية "إس 300"، المنتشرة حول الأماكن الاستراتيجية في أرجاء إيران بأسرها.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن لدى إسرائيل الكثير من الأوراق المهمة لاستهداف إيران، من بينها الحصول على طائرة "إف 35"، وأنظمة دفاعية متقدمة، وطائرة الشبح، ومظلة سياسية أمريكية ومساعدة خليجية.

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