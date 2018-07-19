شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، المقدسي جمال هادية، على هدم منزله بيده في حي الثوري ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح هادية لمركز معلومات وادي حلوة، أن محكمة الاحتلال، أصدرت مؤخرًا قرارًا، يقضي بهدم المنزل وأمهلته حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري لتنفيذ القرار، وإلا ستنفذ طواقم البلدية عملية الهدم، وعليه دفع تكاليف وأجرة الهدم، والتي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 120 ألف شيكل.

وأضاف أن منزله قائم منذ 25 عامًا، وفوجئ قبل 5 سنوات بقرار هدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص، وحاول خلال السنوات الماضية ترخيصه، وتمكن من تأجيل الهدم عدة مرات من خلال التوجه للمحاكم، والتي أصدرت بالنهاية قرار الهدم، ورفضت البلدية طلب الترخيص.

ولفت إلى أنه أخلى منزله البالغ مساحته 90 مترًا مربعًا من محتوياته منذ عدة أيام، وغادره وأسرته المكونة من 9 أفراد لتنفيذ الهدم.

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