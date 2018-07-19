المجر تُعلن انسحابها من الميثاق العالمي للهجرة

بيتر زيغارتو

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المجر، انسحابها من ميثاق للأمم المتحدة حول الهجرة، وقالت: إن الاتفاقية العالمية تشجع حركة انتقال الناس ما "يشكل خطراً على العالم".والميثاق العالمي للهجرة، الذي تمت المصادقة على نصه النهائي الأسبوع الماضي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد 18 شهراً من المفاوضات، يتعهد بتعزيز التعاون في التعامل مع تزايد تدفق المهاجرين في العالم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ويأتي انسحاب المجر بعد خطوة مماثلة للولايات المتحدة، التي أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي انسحابها من المفاوضات حول الميثاق، بسبب تصورات "لا تتوافق مع سياسات الهجرة واللجوء الأميركية".وقالوزير الخارجية المجري، بعد اجتماع للحكومة في بودابست: "إن الوثيقة تشكل خطراً على العالم، وعلى المجر، لأنها ستدفع الملايين للبدء برحلة الهجرة".وأضاف: "يجب على المجر ألا توافق، وهي بذلك تعلن بوضوح أنها لا تعتبر بأي حال من الأحوال أن أي إجراء للاتفاقية هو بمثابة وسيلة للتقدم إلى الأمام".وتضع الوثيقة 23 هدفاً لفتح الباب أمام الهجرة، وحسن إدارة تدفق البشر، بعد أن وصل عدد المهاجرين في العالم إلى 250 مليون شخص أو 3% من عدد سكان العالم.وسيتم تبني الوثيقة رسمياً خلال مؤتمر يعقد في المغرب في 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.