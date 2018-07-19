العثور على السيلفي الأخير للطفلين "كحيل والنمرة" قبل استشهادهما بدقائق





دفء صداقتهما وعمقها وهواتفهما المحمولة وأرواحهما البريئة هي كل أسلحتهم التي هددت عرش إسرائيل لتسهدف سطح المبنى الذي اتخذا منه مكاناً للمغامرات الجميلة التي يبحث عنها من في أعمارهما ب 4 صواريخ استطلاعية لم تُمهلهم للهرب قبل أن تُكمل عدوانها الشرس بـ 4 صواريخ F16.





لم يعلما أن هذه الصورة هي آخر ما سيجمعهما في الحياة، لم يعلما أنهما سيموتان في هذه الملابس، وسيسبلان أعينهما الجميلة للأبد ومعاً كما اعتادا في حياتهما، ستبقى هذه الصورة عالقة في أذهان كل من شاهدها، ودليل ملموس على وحشية الاحتلال الإسرائيلي.





لا يزال استشهاد الطفلين أمير النمرة (16 عاماً)، ولؤي كحيل (15 عاماً) غصةً في الشارع الفلسطيني خاصة بعد الكشف عن "السيلفي الأخير" لهما وهما على سطح مبنى الكتيبة الذي تم استهدافه بثمانية صواريخ.