رصاص تبحث سبل دعم ميزانية (أونروا)



واعتبرت رصاص في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس، أن الحديث عن العقبات والصعوبات الاقتصادية والمالية لا ينفصل عن التحديات السياسية في ظل انخفاض المساعدات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في

الضفة والقدس وغزة ومناطق (ج).



وقالت رصاص: إن الاجتماع بحث سبل تقديم المساعدات للفلسطينيين، والصعوبات التي تواجهها (أونروا) خاصة صعوبة افتتاح العام الدراسي الجديد، إضافة إلى مطالة الحكومة برفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية

والتشغيلية المستدامة هناك.



وقالت رصاص: إن انقطاع المساعدات عن الفلسطينيين خفّض من دعم الخزينة بشكل كبير، مشيرة إلى عقد اجتماع تكميلي الاثنين المقبل للمشاركة في وضع خطة عمل لإيجاد حلول وبدائل وسيناريوهات قصيرة، وبعيدة المدى؛ للاعتماد على الذات ووضع خطة عملية للتنفيذ.

والاتحاد الأوروبي.