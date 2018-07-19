الوزير الحساينة يفتتح طريق مدخل سلواد الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة طريق مدخل سلواد الرئيسي، بطول 1250م، والذي تم تنفيذه وتأهيله بتمويل من الحكومة الفلسطينية، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية سلواد أسامة حماد.وأكد الوزير الحساينة على الأهمية الكبيرة لهذا الطريق الحيوي، حيث يربط ما بين القرى الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة ومدينة البيرة، ويخفف من معاناة المواطنين خلال التحرك للوصول إلى المحافظات الشمالية والجنوبية في الضفة الغربية.وقال الوزير الحساينة: إن الوزارة تعمل ضمن خطة عمل مدروسة في قطاع الطرق وموزعة بشكل استراتيجي على المحافظات من أجل النهوض بواقع البنية التحتية وتطويرها للأفضل.ومن جانبه، شكر حماد الوزير الحساينة، ووزارة الأشغال والإسكان، بكافة طواقمها على هذا المشروع الحيوي، وعلى تعاون الوزارة المستمر مع البلدية في إنجاز وتعبيد الطرق، وتقديم الآليات الخاصة بالوزارة لإنجاز بعض أعمال الطرق الخاصة بالبلدية.