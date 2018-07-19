الاحتلال يمنع 11 فلسطينياً من السفر عبر (معبر الكرامة)

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم، الأربعاء، بحجة المنع الأمني.





وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الخميس، أن 9826 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.





وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 4920 مسافرًا والقادمين 4906 مسافرين، فيما أعاد الاحتلال 11 مواطنًا.





ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الخميس لمدة 24 ساعة متواصلة في الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطن