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شؤون فلسطينية

الحكومة: مستعدون لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين فتح وحماس

الحكومة: مستعدون لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين فتح وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
رحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، بأية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. 

وقال المتحدث الرسمي: إن الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات، يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة، وإنهاء الانقسام. 

وشدد المتحدث الرسمي على أن الكل الفلسطيني، يدرك خطورة ومأساوية المرحلة، التي فرضت علينا، بهدف تفتيت جهدنا ونضالنا من أجل تحقيق حلمنا الوطني بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، حسب قرارات الشرعية الدولية. 

وفِي الإطار نفسه شدد المتحدث الرسمي على أن السبيل الوحيد  لمواجهة تلك المخاطر، هو تحقيق المصالحة، وإنجاز الوحدة الوطنية، عبر إنهاء الانقسام الأسود، ضمن الاتفاقات، واستناداً إلى المرجعيات والثوابت الوطنية. 

وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر إلى جمهورية مصر العربية، على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، مؤكداً على دور مصر القومي ومسؤولياتها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

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