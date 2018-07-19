صحيفة: الرئيس عباس وافق على الرؤية المصرية للمصالحة مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (الخليج أونلاين)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وافق على "الرؤية المصرية" التي قُدمت مؤخراً للمصالحة مع حركة حماس.وقالت الصحيفة: إن الرئيس عباس، لم يعارض الرؤية المصرية وهناك موافقة مبدئية على بنودها كافة، وأوعز للجهات المختصة داخل حركة فتح، بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة.وأوضحت، أن وفداً من مركزية فتح، برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، سيتوجه خلال الساعات المقبلة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وإبلاغه موافقة الحركة على الرؤية المصرية الجديدة.وأشارت الصحيفة إلى أن فتح، ستطالب الجانب المصري بممارسة ضغوط على حركة حماس لضمان تطبيق بنود رؤيتها الجديدة دون أي عقبات أو عراقيل، ومراقبة عملية تسلُّم حكومة التوافق، التي يترأسها رامي الحمد الله، مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة.وذكرت (الخليج أونلاين) أن موافقة فتح وحماس على الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة، سيعجِّل بعقد لقاء قريب للحركتين في القاهرة، برعاية من جهاز المخابرات المصرية.