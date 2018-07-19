ترامب: إذا غضبت هذه الدولة ستقوم حرب عالمية ثالثة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن جمهورية الجبل الأسود "المنضمة حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي"، يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة.ووفقًا لقناة (فوكس نيوز) الأميركية، فقد اتهم ترامب شعب الجبل الأسود بـ "العدوانية"، مضيفًا: "الجبل الأسود هي دولة صغيرة بها شعب شديد العدوانية".وقال الرئيس الأميركي: "يمكن أن يغضبوا، وحينها هنيئاً لكم بالحرب العالمية الثالثة"، مشككاً في الوقت ذاته، بقدرة الدول الأعضاء في حلف (ناتو)، على التعاون المشترك، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، بحسب وكالة (سبوتنيك).وتابع: فإنه "لا ينبغي للقوات الأميركية أن تدافع عن الجبل الأسود، لأن ذلك بحسب رأيه "غير عادل، لأنهم لا يدفعون التزماتهم".وأصبح الجبل الأسود رسمياً العضو الـ 29 في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوائل حزيران/ يونيو 2017.يذكر، أن جزءاً كبيراً من سكان جمهورية يوغوسلافيا السابقة عارضوا الانضمام إلى الحلف في احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد.