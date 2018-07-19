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السيسي يتعهد بكشف قتلة الإيطالي ريجيني

السيسي يتعهد بكشف قتلة الإيطالي ريجيني
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على توفر الإرادة السياسية القوية لتحقيق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وشدد السيسي على ضرورة الكشف عن الجناة بالتنسيق الكامل بين السلطات المختصة في مصر وإيطاليا، وذلك خلال لقائه، الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد صرح في حزيران/ يونيو الماضي، بأن الفحص الكامل للمحتوى المسترجع من تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2016، أظهر عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة بالطالب الإيطالي جوليو ريجيني، داخل أو قرب محطات مترو الأنفاق.

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