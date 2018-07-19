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شؤون فلسطينية

الصحة: 142 شهيداً وأكثر من 16 ألف إصابة منذ بدء مسيرات العودة

الصحة: 142 شهيداً وأكثر من 16 ألف إصابة منذ بدء مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إحصائية شاملة لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة، منذ انطلاقها في 30 آذار/ مارس، حتى اللحظة.

وأفاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن اجمالي عدد الشهداء برصاص الاحتلال بلغ 142 فلسطينياً، و16496 إصابة مختلفة بالاستنشاق، ومن بين الإصابات 7901 شخص تم التعامل معهم في النقاط الميدانية، فيما تم التعامل مع 8695 إصابة في المستشفات.

وفيما يتعلق بإحصائية الشهداء، أفاد القدرة، أن من بين الشهداء هناك 17 طفلاً تحت سن (18 عاماً)، وشهيدتين، وشهيدين من الطواقم الطبية، وآخرين من الطواقم الصحفية.

وحول الإصابات، أشار إلى أن من بينها هناك 3126 طفلاً، و1362 فتاة، أما حول سبب الإصابات، فهناك 4190 ذخيرة حية، و529 عن طريق رصاص مطاطي، و7421 اختناق، 4356  باصابات مختلفة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هناك 325 اصابة بالرصاص الحي والاختناق بين الطواقم الطبية. 
 
وفيما يتعلق بمكان الإصابة، أوضح القدرة، أن هناك 613 في الرأس والرقبة، و362 بالصدر والخلف، و392 في البطن والحوض، و1239 في الأطراف العلوية، و5383 في الأطراف السفلية، و1087 في أماكن أخرى.

وفي السياق، بين الناطق باسم الوزارة، أن هناك 68 حالة بتر، موضحاً أن من بينهم 60 حالة بتر في الأطراف السفلية، وحالة في الأطراف العلوية، وسبع حالات بأصابع اليد.

وأشار إلى أن هناك 58 سيارة إسعاف تعرضت للدمار، نتيجة استهدافها من قبل قوات الاحتلال.

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