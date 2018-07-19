جرادات: مُصادقة الكنيست على قانون القومية يحرم الأقلية العربية من حقوقها

اعتبر وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، مُصادقة الكنيست على قانون القومية قراراً خطيراً، ويحرم الأقلية العربية في الأراضي المحتلة من حقوقها، ويكرس العنصرية بكافة أشكالها.





وأوضح جرادات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس، أن مُصادقة إسرائيل على هذا القانون، يُثير القلق الفلسطيني والدولي، ويسعى لإضعاف وجود شعبنا على أرضه، وسلب حقوقه المشروعة، وإرسال رسالة إلى العالم، بأنها لا تُريد التعايش السلمي، ورفض عملية السلام.





وأشار جرادات، إلى أن هذا القانون، هو توجه شمولي من قبل الحكومة الإسرائيلية والأحزاب اليمينية المتطرفة؛ لاستمرار الاستيطان والممارسات العنصرية بالأراضي المحتلة، وإعاقة إقامة الدولة الفلسطينية بشكل شرعي.





وطالب وكيل وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، بأن يتخذ موقفاً واضحاً وجهداً إضافياً، ضد هذا التوجه الإسرائيلي، وتحديد العلاقة مع إسرائيل، وعدم اعتبار هذا القانون دستوراً، والدعوة إلى وقفه بأي شكل من الأشكال.

رام الله - دنيا الوطن