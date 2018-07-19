فتوح: لم نُبلغ بإدخال المحروقات عبر (كرم أبو سالم) والوضع كما هو عليه





وقال فتوح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم نبلغ بفتح (معبر كرم أبو سالم) لنقل السولار وغاز الطهي، والوضع كما هو عليه، حيث إن ما يتم إدخاله فقط الأدوية والمواد الغذائية".









خاص دنيا الوطنأكد رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع، أنه لم يتم الإبلاغ حول قرار جيش الاحتلال بفتح (معبر كرم أبو سالم) لنقل السولار وغاز الطهي إلى قطاع غزة.