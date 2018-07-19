الصحة والتربية تُعلنان موقفهما بخصوص اتفاق جامعتي الخليل والبوليتكنك

اطلعت وزارتا الصحة والتربية والتعليم العالي، على التفاهم الذي توصلت إليه جامعتا الخليل وبوليتكنك فلسطين، بخصوص كلية الطب، والذي ينسجم مع رغبة الحكومة في توحيد الجهد في هذا الاتجاه.





وطالبت الوزارتان، بضرورة تقديم برنامج تنفيذي واضح، حول سبل تنفيذ ذلك التفاهم، تجنباً لتكرار ما رشح عن تفاهمات سابقة.





وعليه؛ تُعلق الوزارتان الاحتفال، الذي كان مقرراً اليوم، لافتتاح المبنى الإداري لكلية الطب الحكومية في مدينة الخليل إلى حين وضوح الموقف.





رام الله - دنيا الوطن