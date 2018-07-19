عشراوي: الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. حنان عشراوي بشدة، اليوم الخميس، تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون القومية" العنصري، مؤكدة على أن دولة الاحتلال والإحلال، تُشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني.





وأشارت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية إلى أن حكومة نتنياهو، وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء، ورفض وإلغاء الآخر، بحيث شكلت مثالاً حقيقياً لطبيعة النظام العنصري، الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية، والمُضي قدماً بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية.





وقالت: "إن هذا القانون الخطير يهدف إلى إقصاء سكان الأرض الأصليين، وشطبهم، وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري، وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".





ولفتت عشراوي في بيانها إلى أن إقرار هذا القانون، يؤكد على أن القضية بالنسبة لإسرائيل أيدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية، ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم.





وطالبت عشراوي في نهاية بيانها المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية، والقرارات الأممية، مشددة في هذا السياق على أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية، تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان، ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، هي محاولات عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

رام الله - دنيا الوطن