"الإحصاء" الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين يسجل ارتفاعاً نسبته 2.73%



سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.38%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 3.47%، وصنع الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة بمقدار 3.23%، وصناعة منتجات الإسمنت والجبس بمقدار 3.15%، وصنع المنسوجات بمقدار 2.46%، وصناعة منتجات طحن الحبوب والأعلاف بمقدار 2.33%، وصنع المشروبات بمقدار 2.10%، في المقابل ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صنع اللحوم ومنتجاتها بنسبة 2.34%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 2.09%، وصناعة منتجات الجلود بنسبة 1.79%، وصناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.79%، وصناعة منتجات الألبان بنسبة 1.23%، وصناعة الزجاج ومنتجاته بنسبة 1.05%.

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 2.73% خلال الربع الثاني 2018 مقارنة بالربع الأول 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.87 خلال الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 122.52 خلال الربع الأول 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحليةسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 5.21%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 129.08 خلال الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 122.69 خلال الربع الأول 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردةسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.56%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.75 خلال الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 122.07 خلال الربع الأول 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 9.93%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 10.84%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 14.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.60%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 3.19%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان ارتفاعاً نسبته 8.07%، حيث ارتفعت أسعار الحيوانات الحية بنسبة 12.02%.في حين سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 4.77%، خلال الربع الثاني 2018 مقارنة بالربع الأول 2018.وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.16%، خلال الربع الثاني 2018 مقارنة بالربع الأول 2018.