إصابة ثلاثة جنود إثر انقلاب جيب عسكري لقوات الاحتلال بالداخل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين مساء أمس، الأربعاء، بجروح، بعد انقلاب جيب عسكري إسرائيلي قرب منطقة (جان يفني) في الداخل الفلسطيني.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي، بأنه جرى نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، واصفاً إصاباتهم بالطفيفة.
أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين مساء أمس، الأربعاء، بجروح، بعد انقلاب جيب عسكري إسرائيلي قرب منطقة (جان يفني) في الداخل الفلسطيني.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي، بأنه جرى نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، واصفاً إصاباتهم بالطفيفة.
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