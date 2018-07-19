شاهد: لماذا ارتعبت زوجة ترامب من "بوتين".. هل رأت شريرًا؟

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رام الله - دنيا الوطنرصدت عدسات الكاميرات، ردة فعل غريبة من ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، بعدما صافحت الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، خلال القمة التي عقدت بين زوجها وبوتين في العاصمة الفنلدنية (هلسنكي).ونشرت شبكة (NBC NEWS) الأمريكية، مقطع الفيديو، حيث ظهرت ميلانيا بملامح وجه مبتسمة قبل المصافحة، ثم بملامح غريبة عقب المصافحة، وكأنها رأت شريرًا أمامها، وفق الوكالة الأمريكية.في حين اعتبر المراقبون، أن رد فعل ميلانيا "الخائفة"، يعكس حالة العلاقات السياسية المشحونة بين الزعيمين الأقوى في العالم.