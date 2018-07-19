شاهد: الرجوب: فتح تثق بالحكومة الحالية وعلى حماس تمكينها بشكل كامل

رام الله - دنيا الوطن

رد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، على مطالب تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بالقول: "إن هناك حكومة وفاق وطني تشكلت بالتوافق بين حركتي فتح وحماس ونثق بها، مطالباً بضرورة أن تتحمل الحكومة المسؤولية بشكل كامل في غزة.





وأوضح الرجوب، أن فتح جاهزة لبناء شراكة مع الجميع، وهو ما سنقدمه خطياً للمصريين، متابعاً: "جاهزون للعودة إلى قطاع غزة غداً، ولكن بشرط أن تنهي حماس كافة مظاهر السلطة على الأرض، وأن تعلن على رؤوس الأشهاد إنهاء مظاهر (الانقلاب)"، حسب تعبيره.





وتابع: "لا نريد أن نذهب إلى غزة كرهائن، وما حصل مع موكب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى غزة كان عيباً، والتبريرات التي تلت ذلك كانت تعكس نوايا معيبة، ويجب علي حماس تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبعدها سوف نتحمل المسؤولية في غزة بشكل كامل".



وأردف الرجوب: "لا يجوز أي يعمل أي طرف كوسيط بين حماس وإسرائيل، نحن سنراجع القطريين في هذا الكلام، ويجب على حركة حماس وقطر التوضيح".







وأكد الرجوب، في تصريحات لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، أن حركته ستسلم خلال أيام ورقة مكتوبة إلى مصر، تتضمن رؤية استراتيجية لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، مطالباً حماس بتمكين الحكومة بشكل كامل.وقال الرجوب: "وصلتنا مبادرة من مصر، ستناقش مع الأطر القيادية، وسنتعامل معها بإيجابية عالية وفق مرتكزات واضحة للجميع تقودنا كفلسطينيين مع عمقنا العربي باتجاه شرعية، يعترف بها العالم".وأشار الرجوب، إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، تسلم خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، رسالة من المخابرات المصرية للرئيس محمود عباس، تتضمن أربعة بنود وهي، "أولاً: مصر ملتزمة بحل الدولتين، ثانياً: مصر ملتزمة بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ثالثاً: مصر لن تقبل وستحارب قيام دولة في غزة، رابعاً: مصر ستحارب الانقسام لكي نعمل معاً في مواجهة الصراع".وخاطب الرجوب حماس قائلاً: "اتركوا مسألتين وهما: أن فتح تطالبكم الاعتراف بإسرائيل، والمسألة الأخرى أن فتح تريد تسليم سلاحكم".وفي ملف الأمن، أكد الرجوب، أن هذا الملف لا يقبل القسمة، مضيفاً: "نحن جاهزون لبناء مؤسسة أمنية بعقيدة وطنية أمنية، وأن يتم التعامل مع التجنيد إلى الإحالة للتقاعد وفق مرتكزات متفق عليها".واستكمل: "نريد سلطة بها قانون واحد وسلاح واحد وعسكري واحد"، مشيراً إلى أن "مسألة وحدانية السلطة يجب ألا يكون عليها خلاف".وشدد الرجوب على أن الرئيس محمود عباس، يتعامل مع غزة ببعد وطني خالص، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً إقليمية لا تريد المصالحة، ولها مصالح باستمرار الانقسام.وتابع الرجوب: "علاقتنا مع الإقليم ترتكز على خطوط حمراء وهي: الدولة هي الحل، المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني صاحب الحق في اختيار قيادته".وحول تصريحات السفير القطري محمد العمادي بأن حماس وإسرائيل اتفقتا على مواجهة عسكرية منخفضة الكثافة وتجنب حرب شاملة، قال الرجوب: "آمل ألا يكون هذا الكلام صحيحاً؛ لأنه كلام خطير".