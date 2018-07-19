هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مصفاة لأرامكو بالرياض



وأضافت أرامكو في تغريدة على (تويتر) أن الحريق "لم يؤثر على أنشطة المصفاة، ولم تحدث أي خسائر بشرية"، مؤكدة أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.



ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي سعودي بشأن ما أكدته جماعة الحوثي.



على صعيد آخر، اعترضت السعودية الأربعاء، صاروخاً باليستياً جديداً أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.



ونشرت الوكالة بيانا أصدره التحالف السعودي الإماراتي، أعلن فيه رصد قوات الدفاع الجوي التابعة له "إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة (شمال) باتجاه أراضي المملكة".



وأوضح البيان، أن الصاروخ "كان باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".



يشار إلى أنه في الأشهر القليلة الماضية، صعد الحوثيون وتيرة هجماتهم الصاروخية ضد السعودية، والصاروخ الذي أطلق الأربعاء، هو الثاني في أقل من أسبوع، بعدما أطلقوا السبت الماضي صاروخاً مماثلاً باتجاه نجران.



وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الجماعة، استهداف مصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض باستخدام طائرة مسيرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المسلحون الحوثيون في اليمن، أمس الأربعاء، أنهم هاجموا مصفاة تابعة لشركة (أرامكو) النفطية السعودية في العاصمة الرياض بطائرة مسيرة، في وقت أكدت فيه الشركة أنها احتوت حريقاً محدوداً بالمصفاة.وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة في خبر عاجل: "إن سلاح الجو المسيّر، استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".وأضافت: "إن سلاح الجو التابع للجماعة كشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز (الصماد 2) من المرجح أنها استخدمت في الهجوم على مصفاة أرامكو".ونقلت القناة عن متحدث عسكري حوثي قوله: "إنجاز سلاح الجو المسير بداية قوية في مرحلة جديدة من ردع العدوان".وقبيل إعلان قناة المسيرة، أكدت شركة أرامكو أن فرقها سيطرت على الحرائق، والدفاع المدني السعودي تمكن من احتواء حريق محدود شب في إحدى حاويات التخزين بمصفاتها في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما جاء على موقع (الجزيرة).