شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شاباً من منطقة العبيات شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب بهاء خضر نواورة (21 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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