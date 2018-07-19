واشنطن رفضت منح وفد فلسطيني تأشيرات للمشاركة بلقاء سياسي بالأمم المتحدة

وقال منصور في حديثه للصحفيين خلال اليوم الأخير من اجتماع في نيويورك لمراجعة أهداف التنمية المستدامة للعام 2030: "لقد رفضت القنصلية الأميركية منحهم تأشيرات، وبالطبع فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي عقّدت الأمور"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وعلى غرار الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، كان على الوفد الفلسطيني، أن يُقدم تقريراً عن الجهود الفلسطينية للوصول خلال 12 عاماً إلى 17 هدفاً حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015.



ولم يكن ممكناً الحصول على تعليق حول الموضوع من منظمي هذا الاجتماع، أو من الولايات المتحدة أو من الأمم المتحدة.





وأكد منصور، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة.



يذكر، أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، قد أثار غضباً واسعاً في العالم العربي والإسلامي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى تجميد الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين، بسبب ما تعتبره انحيازاً لإسرائيل.