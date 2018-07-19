عاجل

  • برهوم: قرارات ما يسى الكنيست لن تمر ولن تغير من الواقع شيئا وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الارض

  • فوزي برهوم: إقرار ما يسمى الكنيست قانون الفومية شرعنة رسمية للعنصرية واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه

شؤون فلسطينية

واشنطن رفضت منح وفد فلسطيني تأشيرات للمشاركة بلقاء سياسي بالأمم المتحدة

واشنطن رفضت منح وفد فلسطيني تأشيرات للمشاركة بلقاء سياسي بالأمم المتحدة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رياض منصور، السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنّ السلطات الامريكية، رفضت منح تأشيرات لوفد فلسطيني مشارك في لقاء سياسي، يستمر عدة أيام هذا الأسبوع، في الأمم المتحدة.

وقال منصور في حديثه للصحفيين خلال اليوم الأخير من اجتماع في نيويورك لمراجعة أهداف التنمية المستدامة للعام 2030: "لقد رفضت القنصلية الأميركية منحهم تأشيرات، وبالطبع فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي عقّدت الأمور"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وعلى غرار الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، كان على الوفد الفلسطيني، أن يُقدم تقريراً عن الجهود الفلسطينية للوصول خلال 12 عاماً إلى 17 هدفاً حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015.

ولم يكن ممكناً الحصول على تعليق حول الموضوع من منظمي هذا الاجتماع، أو من الولايات المتحدة أو من الأمم المتحدة. 

وأكد منصور، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة.

يذكر، أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، قد أثار غضباً واسعاً في العالم العربي والإسلامي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى تجميد الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين، بسبب ما تعتبره انحيازاً لإسرائيل.

أخبار ذات صلة

الصحة: 142 شهيداً وأكثر من 16 ألف إصابة منذ بدء مسيرات العودة

الصحة: 142 شهيداً وأكثر من 16 ألف إصابة منذ بدء مسيرات العودة

عريقات: &#34;قانون القومية&#34; العنصري قوننة لـ (الأبرتهايد) ودعوة للتطهير العرقي

عريقات: "قانون القومية" العنصري قوننة لـ (الأبرتهايد) ودعوة للتطهير العرقي

مجلس الأمن يعقد الثلاثاء المقبل جلسة مفتوحة حول الحالة الفلسطينية

مجلس الأمن يعقد الثلاثاء المقبل جلسة مفتوحة حول الحالة الفلسطينية

جرادات: مُصادقة الكنيست على قانون القومية يحرم الأقلية العربية من حقوقها

جرادات: مُصادقة الكنيست على قانون القومية يحرم الأقلية العربية من حقوقها

فتوح: لم نُبلغ بإدخال المحروقات عبر (كرم أبو سالم) والوضع كما هو عليه

فتوح: لم نُبلغ بإدخال المحروقات عبر (كرم أبو سالم) والوضع كما هو عليه

الصحة والتربية تُعلنان موقفهما بخصوص اتفاق جامعتي الخليل والبوليتكنك

الصحة والتربية تُعلنان موقفهما بخصوص اتفاق جامعتي الخليل والبوليتكنك

عشراوي: الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

عشراوي: الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

&#34;الإحصاء&#34; الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين يسجل ارتفاعاً نسبته 2.73%

"الإحصاء" الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين يسجل ارتفاعاً نسبته 2.73%

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

عريقات: &#34;قانون القومية&#34; العنصري قوننة لـ (الأبرتهايد) ودعوة للتطهير العرقي

عريقات: "قانون القومية" العنصري قوننة لـ (الأبرتهايد) ودعوة للتطهير العرقي

جرادات: مُصادقة الكنيست على قانون القومية يحرم الأقلية العربية من حقوقها

جرادات: مُصادقة الكنيست على قانون القومية يحرم الأقلية العربية من حقوقها

الصحة والتربية تُعلنان موقفهما بخصوص اتفاق جامعتي الخليل والبوليتكنك

الصحة والتربية تُعلنان موقفهما بخصوص اتفاق جامعتي الخليل والبوليتكنك

عشراوي: الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

عشراوي: الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

&#34;الإحصاء&#34; الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين يسجل ارتفاعاً نسبته 2.73%

"الإحصاء" الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين يسجل ارتفاعاً نسبته 2.73%

الاحتلال يعتقل شاباً شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة الغربية

مصطفى البرغوثي: الخان الأحمر يُكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو

مصطفى البرغوثي: الخان الأحمر يُكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو

منوعات

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ&#34;كوب شاي&#34;

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ"كوب شاي"

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

إبنة ملك البوب &#34;مايكل جاكسون&#34; تؤكد أنها مزدوجة الميول الجنسية

إبنة ملك البوب "مايكل جاكسون" تؤكد أنها مزدوجة الميول الجنسية

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

صور: كشف هوية &#34;الأمير&#34; الذي نصب على باميلا اندرسون

صور: كشف هوية "الأمير" الذي نصب على باميلا اندرسون

عربي

مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص

مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص

السيسي سيبحث مع البشير قضايا سد النهضة ومكافحة الارهاب

السيسي سيبحث مع البشير قضايا سد النهضة ومكافحة الارهاب

مسؤول مصري: تنازلات آل الشيخ تقطع الطريق عن محاولات الوقيعة مع السعودية

مسؤول مصري: تنازلات آل الشيخ تقطع الطريق عن محاولات الوقيعة مع السعودية

ليبيا ترفع الحظر عن سفر أرملة القذافي

ليبيا ترفع الحظر عن سفر أرملة القذافي