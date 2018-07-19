الكنيست يُصادق على "قانون أساس القومية".. ونواب المشتركة يمزقونه



وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون: "بعد 122 عاماً من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي الاساس"، مدعياً أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك.





بدوره، أكد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أن القانون ينص على أن دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن الدولة تشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية.



من جهته، قال يتسحاق هرتسوغ، رئيس المعارضة منتهي الولاية: إن التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها". مضيفاً أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".



واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثاً "تاريخياً"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان، سيكون مضموناً لأجيال".



وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءاً من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.



وزعم المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر، أن القانون "لا يمس بثقافات الأقليات، ولا بأيام عطلهم، ولا باللغة العربية".

رام الله - دنيا الوطنصادق الكنيست الإسرائيلي، عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس، على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابل معارضة 55 عضواً.ومع المصادقة على القانون، قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).