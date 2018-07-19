شؤون فلسطينية

الخميس: أجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها السنوية

الخميس: أجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها السنوية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم، الخميس، حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/07/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/07/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/07/22: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-21 29-20 28-19 بيت لحم 31-21 29-20 28-19
رام الله والبيرة 29-20 28-19 27-18 طولكرم 33-24 31-23 31-23
نابلس 33-22 31-21 30-20 قلقيلية 33-24 31-23 31-23
جنين 34-23 33-22 32-22 سلفيت 31-21 29-20 28-19
طوباس 34-23 33-22 32-22 روابي 33-22 31-21 30-20
الخليل 30-20 28-19 27-18 غزه 31-25 30-25 30-25
أريحا 41-27 39-26 38-26 خانيونس 31-25 30-25 30-25
الأغوار الشمالية 39-25 37-24 36-24 رفح 32-24 31-24 31-24

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